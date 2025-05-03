ANDORRA LA VELLA
El mercat de la Vall s'obre als comerços del Príncep Benlloch
La desena edició de la iniciativa consta de 30 parades
El mercat de la Vall arriba a la seva desena edició amb una trentena de parades. La novetat d'aquest any és la participació de cinc comerços del carrer Príncep Benlloch. "És un reclam perquè la gent vingui a veure les paradetes que ells també puguin mostrar els seus productes." Així ho ha expressat la consellera social, de joventut i espai ciutadà del comú d'Andorra la Vella, Maria Nazzaro en la jornada inaugural.
L'objectiu del comú per aquesta edició és "reconsolidar-se" i "valorar la novetat i les possibilitats de millora per l'any vinent poder ser més comerços", tal com ha afegit Nazzaro.
El mercat es celebrarà com és tradició el primer dissabte de cada mes fins l'octubre i, a partir del juny, acollirà diferents demostracions d'artistes andorrans que mostraran l'elaboració dels seus productes.
A més, també es manté l'espai pels més petits, en aquesta edició a la placeta Montllor amb activitats i jocs del mercat de la vall per menuts.