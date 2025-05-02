LA MASSANA
Mor l’empresari i excònsol Antoni Garrallà, artífex del telecabina
El finat va treballar perquè el giny que connecta el centre amb Pal i l’enllaç de pistes fossin una realitat
El polític i empresari Antoni Garrallà, cònsol major de la Massana entre el 1995 i el 2003, va morir ahir als 81 anys després d’una llarga malaltia. La seva trajectòria política, empresarial i esportiva el fan una de les figures més destacades de la parròquia i del país.
Garrallà va iniciar la carrera política al Consell General preconstitucional. En la legislatura 1986-1990 va exercir el càrrec de subsíndic general, amb Francesc Cerqueda de síndic general. El 1995 va ser elegit cònsol fent tàndem amb Robert Albós com a cònsol menor. El 1999 va ser reelegit en unes eleccions decidides per una papereta. La llista va obtenir 433 suports, mentre que la del seu rival, Josep Montané, va recollir-ne 432. Si les candidatures haguessin empatat, els comicis s’haurien hagut de repetir set dies després.
Un dels projectes més emblemàtics impulsats per Garrallà durant el seu consolat va ser la construcció del telefèric de Pal Arinsal, inaugurat el 13 de gener del 2001. Amb una capacitat per desplaçar mig miler de persones cada hora, el giny va permetre unir els dos camps de neu de la Massana. Les obres van durar sis mesos i la inversió va ser de més de mil milions de pessetes. En una entrevista concedida a aquesta publicació el 2016, l’excònsol reclamava l’entrada de capital privat i la gestió privada de l’estació. També va criticar el Govern pel poc suport a les pistes d’esquí.
El cap de Govern, Xavier Espot, s'ha sumat a les mostres de condol per la defunció d'Antoni Garrallà, de qui destaca que va ser "un polític compromès amb el país i la seva parròquia", i un empresari que "sempre va apostar per la qualitat".
El 1999 va ser reelegit en uns comicis que van decidir-se per un vot de diferència
Garrallà també va ser impulsor del telecabina que connecta el centre de la Massana amb Pal, inaugurat sota el consolat de Josep Maria Camp. El giny, polèmic abans que es posés en marxa, és avui un referent de la parròquia i s’ha integrat completament a la fisonomia del poble.
Va ser president de l'Esquí Club d'Andorra i delegat del país als Jocs d'Hivern
Andoflora
Un dels esdeveniments més consolidats a la Massana, el festival de la flor i la jardineria Andoflora, va esdevenir una realitat el maig del 1994 gràcies a l’empenta de Garrallà, aleshores president de la Unió Pro-turisme de la parròquia. El certamen va substituir el concurs de balcons florits, en què la Massana havia estat pionera.
Va ser propietari de l’hotel Rutllan, emblemàtic per la ubicació estratègica al centre
Més enllà de la política, Garrallà va destacar pel seu vessant emprenedor. Va ser propietari de l’hotel Rutllan, un establiment emblemàtic per la seva decoració floral –amb un aire que recorda el dels Alps suïssos o austríacs– i ubicació estratègica al centre de la Massana. L’hotel va obrir el 1970.
La figura de Garrallà també destaca en l’àmbit esportiu. Va ser president de l’Esquí Club d’Andorra i delegat d’Andorra als Jocs Olímpics d’hivern, així com representant local al Sindicat d’Iniciativa. L'expolític traspassat va ser membre de la permanent del Comitè Olímpic Andorrà (COA) de 1975 a 1997, segons ha informat l'entitat lamentant la defunció d'Antoni Garrallà. Entre les seves aficions hi havia els cavalls i la gastronomia. En aquest sentit, va ser propietari durant un temps del restaurant El Rusc d’Arinsal.
La missa funeral per l'excònsol massanenc serà demà dissabte a les 16 hores a l'església parroquial de la Massana.