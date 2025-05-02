ANDORRA LA VELLA
Un filtre per a l’arsènic al dipòsit d’aigua de la Birena
El comú invertirà 108.802 euros en la substitució del filtre de l’aigua del dipòsit de la Birena. El medi filtrant que s’hi instal·larà (aquest és el nom tècnic del filtre) és una mena de sorra que conté òxid de ferro, el qual permet l’absorció d’arsènic de l’aigua per convertir-la en aigua potable. Aquest medi filtrant va esgotant-se de manera directament proporcional a la quantitat d’aigua que es filtra. Cada any o any i mig s’ha de canviar per complir amb la legalitat que estableix el Govern i garantir la qualitat de l’aigua filtrada. L’edicte a través del qual s’ha fet l’adjudicació del filtre serveix per fer la comanda d’aquest material (que és costós) a l’empresa adjudicatària (Ecotècnic), i la previsió és que cap a final de maig o principi del mes de juny es procedeixi a canviar aquest medi filtrant.
