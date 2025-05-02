Escaldes
Arrenca el TIMOne bàsquet amb 93 equips i 1.200 participants
En el primer torneig de bàsquet d'aquest cap de setmana hi prenen part 93 equips; 125 el cap de setmana del 16 de maig; i 115 i 176 en el cas del vòlei, que se celebraran les dues darreres setmanes del mes de juny
El TIMXp mourà aquest any fins a 500 equips de bàsquet i vòlei. Aquestes són les previsions de l'organització que aquest divendres dona el tret de sortida al TIMOne bàsquet, amb 93 formacions i 1.200 participants entre jugadors i entrenadors. D'aquesta manera, tal com ha reivindicat l'organitzador, Manel Casas, en el primer torneig de bàsquet d'aquest cap de setmana hi prenen part 93 equips; 125 el cap de setmana del 16 de maig; i 115 i 176 en el cas del vòlei, que se celebraran les dues darreres setmanes del mes de juny. En total, ha destacat, hi ha ja confirmats 498 equips, més que l'any passat, quan van ser 476, i a més amb la novetat que aquest any per primera vegada prendrà part en la competició de vòlei un conjunt de l'altre costat de l'Atlàntic, concretament de Veneçuela.
Tant Casas com el conseller de Cultura i Promoció Econòmica d'Escaldes-Engordany, Valentí Closa, i el secretari d'Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, han subratllat l'important volum de persones que mouen aquests tornejos formatius amb la "quantitat d'hotels que estan plens i les sinergies comercials interessants" que això genera, segons ha subratllat Closa.
I sembla que la voluntat és la de créixer, segons ha avançat Casas, que ha explicat que es treballa per poder fer una modalitat de torneig de futbol sala de cara al mes d'octubre, que encara s'ha d'acabar de tancar, tenint en compte que aquell mes és quan arrenca la competició i cal trobar l'encaix adequat. En aquest cas, per impulsar aquesta nova modalitat es comptarà amb la implicació de la federació de futbol.
El TIMOne arrenca aquest divendres mateix i que s'allarga fins al diumenge compta amb vuit categories entre femenina i masculina. En aquest primer torneig la participació és una mica inferior, una desena d'equips menys, que en altres edicions, ja que ha estat complicat poder encabir tots els equips en una època en què els hotels tenen dificultats amb el personal, ja que la temporada alta s'ha clos. En aquest sentit, Casas ha subratllat la importància d'haver pogut fer el TIM bàsquet a les portes dels Jocs dels Petits Estats i ha agraït la implicació de tots els actors implicats, tant institucionals com esportius. En el mateix sentit, Cabanes ha subratllat la participació de gairebé tots els comuns cedint instal·lacions i el fet que des del Govern també es faci un esforç tenint els dos pavellons de bàsquet "a tope".
L'organitzador del TIMXp ha reivindicat que es tracta d'un projecte de "país" que després de disset anys s'ha consolidat com "una festa per a tots aquells equips" que no estan a l'elit, però que tenen "ganes de passar-s'ho bé", ja que el que es vol és que deixin beneficis tant al país com als organitzadors i quan es convoca equips d'elit no sol ser així. De totes maneres ha recordat que entre els participants hi ha equips com el bàsquet femení del Manresa.