CANILLO
La tanca del mirador del Roc del Quer estarà instal·lada a mitjan juny
La intervenció té com a objectiu controlar millor els visitants, garantir unes condicions de seguretat òptimes i protegir l’entorn natural
El mirador del Roc del Quer estarà envoltat amb una tanca a partir de la segona quinzena de juny. En les pròximes setmanes –la previsió és que els treballs s’allarguin un mes i mig– s’hi instal·larà una tanca de fusta i acer. La intervenció persegueix tres objectius: controlar millor l’entrada de visitants, garantir unes condicions de seguretat òptimes a tot el recinte i protegir l’entorn natural. L’obra s’ha adjudicat per 59.502,83 euros a l’empresa Desplom, tal com recull l’edicte del comú de Canillo per adjudicar el projecte. L’estiu de l’any passat el mirador va rebre més de 100.000 visitants.
La tanca farà poc menys de dos metres d’altura i tindrà dos trams. El primer s’allargarà uns 26 metres i el més curt, 17. En l’espai que hi ha entre els dos, just abans de la primera plataforma, es col·locarà la porta d’accés i la caseta de control d’entrades. La disposició de les tanques, per tant, permetrà canalitzar el flux de turistes, fet que enriquirà l’experiència del visitant.
Urgència
El concurs per instal·lar la tanca al mirador va convocar-se, amb caràcter d’urgència, fa un mes i quinze dies. El termini per presentar ofertes va acabar el 9 d’abril passat i l’obertura de plecs es va fer el mateix dia, just després del final de la convocatòria. El comú ha adjudicat els treballs tres setmanes després. Si les obres no s’allarguen, el tancament de l’espai estarà enllestit abans de l’inici de la temporada alta d’estiu.
La col·locació d’una tanca d’accés al Roc del Quer s’emmarca en l’estratègia del comú –plantejada ja durant el consolat de Francesc Camp– per revalorar les principals atraccions turístiques de la parròquia, obtenir-ne un rendiment econòmic directe i, alhora, reduir la massificació en els punts més concorreguts. L’accés a la infraestructura, inagurada a mitjan juliol del 2016, va ser lliure i gratuït fins a la primavera del 2022. En pocs anys el mirador va esdevenir un dels referents turístics del país. La recaptació per la venda d’entrades també va permetre cobrir una part dels costos derivats de l’alta afluència de visitants –és a dir, l’acumulació de deixalles.
La decisió de fer un control més exhaustiu de l’accés al mirador va en la línia de les conclusions de l’estudi de capacitat de càrrega turística, presentat pel Govern al març. L’informe conclou que Andorra té capacitat per créixer en nombre de visitants, però també assenyala que cal fer una gestió més intel·ligent i sostenible de l’activitat turística. A més, alerta del risc de sobrecàrrega en alguns punts del país. Paral·lelament, el comú ha encarregat a una empresa externa l’elaboració d’una estratègia turística amb un horitzó temporal de deu anys.
EL PROJECTE
- SIS SETMANES DE TREBALLS AL MIRADOR. Els treballs per instal·lar la tanca per controlar l’accés al mirador del Roc del Quer s’allargaran sis setmanes. Per tant, estaran acabats a mitjan juny.
- CONTROLAR EL FLUX DE VISITANTS. L’objectiu principal de la mesura és controlar millor l’entrada de visitants a l’equipament. També permetrà garantir-hi la seguretat i protegir-ne l’entorn natural.
- ESTRATÈGIA CONTRA LA MASSIFICACIÓ. La col·locació d’una tanca al Roc del Quer s’emmarca en l’estratègia del comú per revalorar les atraccions turístiques i reduir la massificació.