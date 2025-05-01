Encamp
Sant Jaume dels Cortals acull una nova trobada de germanor encampadana
La diada s'ha completat amb la ballada de sardanes i un aperitiu per a tots els assistents
L'església de Sant Jaume dels Cortals ha tornat a reunir, com cada 1 de maig, diversos encampadans i encampadanes que, seguint la tradicional diada, s'han aplegat aquest dijous a l'església per assistir a la missa solemne que, enguany, ha estat presidida per mossèn Àlex. Una celebració on hi han assistit diversos representants polítics de la parròquia com el cònsol menor encampadà, Xavier Fernández, o el cap de Política Lingüística i conseller, Joan Sans, i s'ha completat amb la ballada de sardanes i un aperitiu per a tots els assistents.
"Bé, doncs, un any més, l’1 de maig ens trobem a Sant Jaume dels Cortals, on fem aquesta trobada, aquest moment de germanor entre tots els veïns del poble. La veritat és que estem molt contents i, com sempre, la gent ha respost, ha vingut molta gent, hem celebrat la missa i, ara, a la plaça, ballarem sardanes i compartirem un petit aperitiu amb tots els que ens hem aplegat aquí", ha comentat Fernández.
Durant la missa, que ha comptat amb les tradicionals lectures litúrgiques del dia i l'homilia, mossèn Àlex ha destacat el simbolisme de celebrar l'Eucaristia en un entorn tan especial com el dels Cortals, en plena natura. En aquest context, ha fet unes pregàries especials per la festivitat de Sant Josep Obrer, patró dels treballadors, i ha recordat especialment les persones jubilades, els qui treballen, i aquells que busquen feina o pateixen condicions laborals injustes. A més, durant la missa, el mossèn ha fet una referència a l'apagada que va afectar especialment diversos territoris propers el passat dilluns, utilitzant aquest fet per il·lustrar la necessitat de desconnectar i recuperar el contacte amb el que és essencial, com la natura i la fe. "Espanya es va quedar sense energia elèctrica gairebé durant un dia, i molta gent va comprendre la importància de desconnectar de la rutina i dedicar-se a activitats més bàsiques, com caminar, parlar o pujar a la muntanya. I això s'adiu perfectament amb la trobada a Sant Jaume dels Cortals, un lloc ideal per desconnectar i connectar amb Déu", ha comentat mossèn Àlex.