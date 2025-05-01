Òbit
Mor l'excònsol de la Massana, Antoni Garrallà
L'empresari va estar dos mandats al comú entre 1995 i 2003
Antoni Garrallà, qui fou cònsol major de la Massana durant dos mandats consecutius, entre el 1995 i el 2003, ha traspassat aquest dijous després d’una llarga malaltia. La seva trajectòria política, empresarial i esportiva el converteixen en una de les figures més destacades de la parròquia i del país.
Garrallà va entrar al Comú de la Massana el 1995 i va ser reelegit el 1999 després d’un ajustadíssim resultat electoral que el va enfrontar amb Josep Montané, a qui va derrotar per només un vot de diferència. Durant el seu segon mandat va impulsar projectes claus per la parròquia, com un estudi de viabilitat per protegir l'àrea del Comapedrosa.
Abans de ser cònsol, també va tenir un paper rellevant a nivell nacional com a subsíndic general entre 1985 i 1989. Més enllà de la política, Garrallà va destacar per la seva vessant emprenedora. Va ser propietari de l’Hotel Rutllan, un establiment emblemàtic per la seva decoració floral i ubicació estratègica al centre de la Massana. Va ser ell qui va impulsar la construcció del telecabina que connecta la parròquia amb l’estació de Pal, afavorint l’accés a les pistes d’esquí i potenciant el turisme. Va presidir la Unió Proturisme, va estar al capdavant de l’Esquí Club Andorra i també va ser delegat de la FAE al Comitè Olímpic Andorrà.
En els darrers anys, tot i apartat de la vida pública per motius de salut, Garrallà continuava vinculat als seus negocis, que gestionaven els seus nebots. També era propietari d’un restaurant a la Massana.