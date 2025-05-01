Educació
Escaldes habilita una sala d'estudi nocturna a l'Espai Jovent
L'espai funcionarà com a sala d'estudi del 19 de maig al 30 de juny
El comú d'Escaldes habilitarà, un any més, una sala d'estudi nocturna adreçada als estudiants del país, a l'Espai Jovent. L'espai funcionarà com a sala d'estudi del 19 de maig al 30 de juny, de 20 a 00 hores de dilluns a divendres, i de 20:30 a 00 hores els dissabtes. Aquesta iniciativa s'ha impulsat perquè els joves puguin concentrar-se i preparar els exàmens de final de curs, fora dels horaris habituals de les biblioteques u altres equipaments públics.