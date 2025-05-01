Medi Ambient
Encamp torna a repartir compost entre els ciutadans
El servei de parcs i jardins comunal distribuirà el compost a l’entrada del parc de l’Ossa del 5 al 8 de maig
El comú d'Encamp torna a oferir un any més el repartiment de compost gratuït per als ciutadans amb l'objectiu de fomentar el reciclatge i aprofitar aquest material orgànic per a altres àmbits, principalment el de la jardineria. El compost prové de la recollida de matèria orgànica de grans productors i forma part de les accions del Pla nacional de residus, amb la col·laboració dels comuns i el Govern.
Segons informen des del comú, el servei de parcs i jardins comunal distribuirà el compost a l’entrada del parc de l’Ossa (a l'alçada de l’altura Príncep Benlloch), dels dies 5 al 8 de maig. L’horari de repartiment serà de les 10 a les 13 hores i de les 14.30 a les 16.30 hores. També es posa en relleu que per recollir el compost, cal que les persones portin un recipient, sac o bossa.