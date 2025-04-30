Escaldes-Engordany
Taller de disseny gràfic digital al programa Empodera't
La formació tindrà lloc el 7 de maig a un preu de 5 euros
El programa Empodera't, impulsat pel comú d'Escaldes-Engordany, inicia el mes de maig amb un taller de disseny gràfic digital en línia, impartit per l'empresa SisèGrau. L'activitat està pensada per proporcionar coneixements essencials per utilitzar de manera efectiva l'eina Canva per a la creació de dissenys visuals, des de l'estructura bàsica fins a l'ús de plantilles i recursos disponibles.
La formació tindrà lloc el 7 de maig, a les 19 hores, a la sala de reunions de la 5a planta del Comú d'Escaldes, a un preu de 5 euros i les places són limitades a 10 persones. Les assistents tindran l'oportunitat d'aprendre a gestionar les eines de disseny més utilitzades a Canva.