REPORTATGE
L’última fase de la reconstrucció
Comença la restauració dels auditoris del Centre Cultural Lauredià i la remodelació de la façana principal. Els treballs acabaran pels volts del gener de l’any vinent.
Les obres de reconstrucció del Centre Cultural Lauredià avancen a poc a poc, però a un ritme constant. La tercera i darrera fase dels treballs –la restauració dels auditoris Claror i Rocafort i la remodelació de la façana– està a punt de començar. Segons va explicar al Diari el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, en els darrers dies els operaris han preparat els auditoris perquè pròximament –d’aquí a unes dues setmanes– s’hi puguin col·locar les bastides que hauran de permetre iniciar-hi els treballs previstos.
“Estic molt satisfet de l’acord signat amb l’asseguradora [pel repartiment de costos]”
L’espai interior dels auditoris s’ha netejat del tot per fer lloc al material. Els mesos vinents caldrà fer la instal·lació elèctrica i del nou equip audiovisual, col·locar els elements d’aïllament tèrmic, disposar el sistema d’alarmes i sensors i, finalment, col·locar les butaques. Paral·lelament, es posarà en marxa la remodelació de la façana principal, la que dona a la plaça de la Germandat. En aquest sentit, Cairat va assegurar que ben aviat “s’hi veurà moviment”. Si no hi ha més imprevistos, les obres acabaran pels volts del gener de l’any vinent.
Acord
D’altra banda, el cònsol va apuntar que el comú està a punt de formalitzar el contracte amb l’asseguradora pel rescabalament dels costos de la reconstrucció. Dels 11,5 milions d’euros a què s’enfila la factura, l’asseguradora en cobrirà 7,5, prop del 60%. “Estic molt satisfet de l’acord signat amb l’asseguradora”, afirma Cairat. Els quatre milions que assumeix el comú corresponen en un grau considerable a la part dels treballs que suposa una millora respecte de l’edifici destruït en l’incendi del novembre del 2022. Cairat va remarcar que el Centre Cultural que s’inaugurarà l’hivern del 2026 serà un “equipament nou”, no una mera reconstrucció. El cònsol espera que l’edifici tingui una vida més llarga que l’anterior, inaugurat fa 32 anys.
El comú està a punt de formalitzar l'acord amb l'asseguradora
La prioritat, just després de l’incendi, era reobrir el Centre Cultural –un dels centres de la vida comunitària laurediana i punt de trobada de les entitats de la parròquia– al més aviat possible. Tot i això, de seguida els responsables comunals van adonar-se que la complexitat tècnica de les obres obligaria a allargar els terminis molt més del que s’havien imaginat quan l’edifici encara feia pudor de fum. La destrucció provocada per les flames havia estat letal, sobretot per a la façana. Els retards successius van fer canviar la perspectiva. Valia més prioritzar la qualitat tècnica dels treballs que no pas el compliment estricte dels terminis d’execució.
Tot i això, s’han anat reobrint els diferents espais sempre que tècnicament hagi estat possible. El setembre del 2023 la Trapa i l’escola d’art van reprendre l’activitat a les plantes -1 i -2. A final de gener d’aquest any van inaugurar-se la biblioteca, el vestíbul i la cafeteria de la planta baixa, així com els seminaris de la primera planta. En aquest acte els lauredians van poder començar a entreveure com seria el nou Centre Cultural.
La xifra del cost total de les obres també ha variat al llarg del temps. Fa un any va anunciar-se que la factura s’enfilaria a uns nou milions d’euros. La decisió de modernitzar l’edifici més enllà de la simple rehabilitació i els retards han incrementat el preu a 11,5 milions.