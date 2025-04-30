Dia internacional dels museus
Els museus gestionats pel Govern seran gratuïts el 18 de maig al matí
Els equipaments museístics del país han organitzat diverses activitats els dies previs i durant el cap de setmana
Els museus gestionats pel Govern romandran oberts de forma gratuïta el 18 de maig, de les 10 a les 14 hores per celebrar el dia internacional dels museus. Els equipaments museístics del país han preparat una programació especial els dies previs i el cap de setmana del 18 de maig, on es duran a terme activitats per a infants a la plaça de l'Espai Columba, el mateix dia 18, així com una visita guiada a les pintures de Sant Esteve d'Andorra la Vella, a les dotze del migdia.
El Centre d'Art d'Escaldes-Engordany durà a terme diferents xerrades que giraran al voltant dels reptes de futur del museu el 12 de maig, entre les quals destaca la conferència Un museu regeneratiu. El Guggenheim Bilbao como caso de estudio a càrrec de Manuel Cirauqui, curador del museu basc. Per la seva banda, el Museu Carmen Thyssen oferirà dissabte 17 una visita guiada a l'exposició Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen. I el Museu de l'Electricitat organitza, el mateix dia 17, una visita guiada al camí hidroelèctric d'Engolasters.