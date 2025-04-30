Escaldes
El comú adquireix la primera màquina d'escombrar 100% elèctrica del pais
Avui s'ha fet entrega de la màquina i l'acte ha comptat amb la presència del conseller de serveis, Marc González, i el director de l'empresa subministradora, David Puigdellívol
El comú d'Escaldes-Engordany ha adquirit la primera màquina d'escombrar 100% elèctrica del país, subministrada per l'empresa Purénées Heracles Industrials. Durant el dia d'avui s'ha fet entrega de la màquina i l'acte ha comptat amb la presència del conseller de serveis, Marc González, i el director de l'empresa subministradora, David Puigdellívol. Està previst que la màquina entri en funcionament a partir de demà.