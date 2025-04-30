LA MASSANA

Un centenar de parades al desè Vide Dressing

El Vide Dressing de la Massana celebrarà el desè aniversari amb un centenar de parades. L’edició de primavera serà del 9 a l’11 de maig. “En les darreres edicions hem tingut unes 80 parades i en aquesta arribem al centenar perquè a més de la Closeta i l’edifici de les Fontetes també ocuparem la plaça del Quart”, va explicar la cap de Turisme, Emma Jiménez. Per celebrar el desè aniversari, hi haurà photocalls per fer-se fotos, penjar-les a les xarxes i participar en sortejos i concursos. Divendres el mercat obrirà a la tarda, dissabte tot el dia i diumenge, al matí.

