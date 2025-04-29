La Massana
El Vide Dressing celebra el desè aniversari amb un centenar de parades
Enguany també es durà a terme a la plaça de Quart, a més de la Closeta i l'edifici de les Fontetes
El Vide Dressing de la Massana celebrarà el desè aniversari amb un centenar de parades. L'edició de primavera serà del 9 a l'11 de maig. "En les darreres edicions hem tingut unes 80 parades i en aquest arribem al centenar perquè a més de la Closeta i l’edifici de les Fontetes també ocuparem la plaça del Quart", ha explicat la cap de Turisme, Emma Jiménez. Per celebrar el desè aniversari, hi haurà photocalls per fer-se fotos, penjar-les a les xarxes i participar en sorteigs i concursos, apunta el comú.
"La vessant sostenible està present en tot el mercat, ja que a banda de què la roba és de segona mà, demanem als visitants que vinguin amb la seva pròpia bossa i a més el material per muntar les parades també és reutilitzat", explica la col·laboradora del Vide Dressing, Mercè Miguel, experta en moda.