El Vide Dressing celebra el desè aniversari amb un centenar de parades

Enguany també es durà a terme a la plaça de Quart, a més de la Closeta i l'edifici de les Fontetes

Cartell del desè aniversari del Vide Dressing de la Massana.Comú de la Massana

El Vide Dressing de la Massana celebrarà el desè aniversari amb un centenar de parades. L'edició de primavera serà del 9 a l'11 de maig. "En les darreres edicions hem tingut unes 80 parades i en aquest arribem al centenar perquè a més de la Closeta i l’edifici de les Fontetes també ocuparem la plaça del Quart", ha explicat la cap de Turisme, Emma Jiménez. Per celebrar el desè aniversari, hi haurà photocalls per fer-se fotos, penjar-les a les xarxes i participar en sorteigs i concursos, apunta el comú. 

"La vessant sostenible està present en tot el mercat, ja que a banda de què la roba és de segona mà, demanem als visitants que vinguin amb la seva pròpia bossa i a més el material per muntar les parades també és reutilitzat", explica la col·laboradora del Vide Dressing, Mercè Miguel, experta en moda.

