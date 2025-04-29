ANDORRA LA VELLA

Taula de debat sobre els hàbits saludables

El comú d'Andorra la Vella ha organitzat una taula rodona amb motiu del Dia mundial de la seguretat i salut en el treball. Foto: Comú d'Andorra la Vella/Tony Lara

Andorra la Vella

El departament de Gestió de Talent i de Persones va organitzar ahir una taula de debat sobre la promoció dels hàbits saludables per al personal del comú d’Andorra la Vella al Centre de Congressos de la capital, amb l’objectiu d’impulsar la realització d’activitat física i l’alimentació a través d’una dieta saludable, per cuidar la salut laboral. Ho va fer amb motiu de la celebració del Dia mundial de la seguretat i salut en el treball, que l’Organització Internacional del Treball commemora cada 28 d’abril.

L’activitat va comptar amb la participació de l’especialista en medicina del treball Esther Salvadó, el preparador físic Francesc Cremades, la dietista Katia Durich, el director de recursos humans de Plusfresc, Ismael Beltran, i la representant del servei de prevenció de Mutuand Telma Figueiredo.

