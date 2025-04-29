Gent gran
La Massana adjudica els 11 horts socials
El comú ha repartit les parcel·les entre els onze sol·licitants
El comú de la Massana ha entregat aquest matí les claus dels horts socials als onze participants que havien sol·licitat les onze parcel·les disponibles, en el marc del programa que fa en col·laboració amb la Fundació Reig. El cònsul menor, Roger Fité, i el conseller de Benestar Social i Gent Gran, Marc Jové, han fet el sorteig dels terrenys als nous hortolans, perquè els participants d'edicions anteriors tindran el mateix espai.
Els hortolans tindran una nova caseta per als estris de treball i es continuarà desenvolupant el programa de compostatge, segons destaca el comú. I s'ha recordat als participants la normativa d'ús, com respectar la zona assignada sense delimitar-la amb murs o la prohibició de posar barraques o hivernacles, indica la corporació.