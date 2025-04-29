LA MASSANA
Les Fontetes acollirà l’obra ‘La Promesse de l’Aube’
La Massana acollirà l’obra La Promesse de l’Aube, una adaptació del relat autobiogràfic de Romain Gary, dimarts 6 de maig a les 21 hores al teatre de les Fontetes. La proposta forma part del cicle cultural Oh Là Là, fruit de la col·laboració entre l’ambaixada francesa i el comú de la Massana, una aliança que enguany celebra la seva quarta producció conjunta i que té com a objectiu acostar la cultura francesa al públic andorrà. Les entrades tenen un cost de deu euros i de cinc per als usuaris del Carnet Jove, i es poden reservar per internet a través del portal oficial del comú.