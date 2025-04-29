ORDINO
El comú espera poder aprovar la revisió del POUP al final de l’estiu
La corporació ja ha rebut l’informe sobre el pla d’urbanisme de Patrimoni i està en espera del de Medi Ambient
El comú d’Ordino preveu que el pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) pugui aprovar-se de manera definitiva pels volts de final de l’estiu. En resposta a una pregunta dels mitjans de comunicació, el cònsol menor, Eduard Betriu, va recordar que la comissió tècnica d’urbanisme, en què tenen representació el Govern i els comuns, entre d’altres, està estudiant la proposta de revisió del pla d’urbanisme d’Ordino. “Ja ens ha arribat algun informe sobre el POUP i és generalment favorable”, va assegurar el mandatari. Concretament, el comú ja ha rebut l’informe sobre el document del departament de Patrimoni i està en espera del de Medi Ambient i altres ministeris del Govern.
Mentrestant, la corporació continua treballant en el projecte de revisió del pla d’urbanisme en espera que arribi el dictamen final. Les conclusions de la CTU podrien comportar haver de fer alguna “petita modificació” al text, que caldria analitzar bé i incloure en el document final. “Esperem que puguem fer l’aprovació definitiva del POUP al més aviat possible”, va afirmar el cònsol menor.
Menys al·legacions
D’altra banda, Betriu va recordar que des que la proposta de revisió del POUP va sotmetre’s a exposició pública per primera vegada fa un any i mig, el nombre d’al·legacions que s’hi han presentat en contra s’ha anat reduint progressivament. En aquest sentit, del 6 de desembre al 6 de març del 2023 el comú va registrar 220 al·legacions. El primer esborrany va despertar la indignació de la majoria de propietaris de terres perquè transformava alguns terrenys on abans s’havia pogut construir, que passaven a ser no urbanitzables. Aleshores, la cònsol major, Maria del Mar Coma, va admetre que els nous paràmetres del pla d’urbanisme podien suposar un greuge per a alguns propietaris i va assegurar que caldria fer-hi alguns canvis, sempre mantenint l’esperit de la lletra. És a dir, evitar la massificació urbanística i la proliferació de grans construccions.
El segon esborrany del POUP, sotmès a exposició pública el novembre de l’any passat, després que fos aprovat amb caràcter provisional pel consell de comú, va rebre 147 al·legacions. El text eliminava el punt més polèmic de l’anterior –la categoria de parcel·les que passaven a ser no urbanitzables– i diferenciava entre zones nucli, d’edificabilitat més alta, i zones de protecció, on les condicions per construir eren més restrictives.
Betriu, a més, va matisar la importància del nombre d’al·legacions rebudes. El cònsol menor va recordar que gairebé un terç de les queixes corresponen només a tres propietaris diferents, ja que solen presentar una al·legació per cada unitat d’actuació en comptes de presentar-ne una que les agrupi totes. Quan es té en compte aquest factor, s’observa que no s’han presentat tantes al·legacions com sembla, sosté.