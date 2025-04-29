ORDINO
Un centenar de caps, a la cinquena Fira del bestiar
La Fira del bestiar d’Ordino, la cinquena, torna els pròxims 9, 10 i 11 de maig amb una nova localització i un centenar de caps de bestiar boví, equí i oví. Si en els últims anys l’esdeveniment s’ha celebrat al Camp de la Tanada, aquest any el punt de trobada serà l’aparcament de la Plana dels Camps, a l’inici de la carretera del coll d’Ordino. L’acte central de la fira serà la subhasta nacional de mascles de raça bruna d’Andorra, que tindrà lloc dissabte 10 de maig a les onze del matí. El mateix dia a dos quarts d’onze es farà una de les activitats més populars, la demostració de xollar ovelles.
Durant tot el cap de setmana es podran adquirir productes artesanals i agroalimentaris i demostració d’oficis artesanals –metall, ceràmica, fusta, forja, tèxtil i pedra seca– al mercat dels jardins de la casa pairal, el carrer dels Coms i l’era i pati de Casa Rossell. Com a novetat, tres restaurants de la parròquia –La Solanera, Clàssic Arans i Vertical– oferiran un menú amb carn i altres productes del Principat. “El que volem és que aquesta sigui una cita tradicional i un esdeveniment turístic de referència lligat al que és la parròquia d’Ordino”, va afirmar el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta.
El punt de trobada serà el pàrquing de la Plana dels Camps
El cònsol menor, Eduard Betriu, espera que aquest any se superi la xifra de visitants registrada en edicions anteriors, que es va situar en prop de 5.000 persones. Com és habitual, el tret de sortida de la fira tindrà lloc divendres 9 de maig amb la jornada de visites escolars. A més, durant tot el cap de setmana no faltaran activitats culturals. Diumenge, per exemple, hi haurà una cercavila de buners a càrrec d’Albert Adellach i percussions de Casa de Galícia.