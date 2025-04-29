SANT JULIÀ DE LÒRIA
Cairat defensa la necessitat d’un canvi de model turístic
Alerta sobre la saturació dels recursos naturals i les infraestructures
Avançar cap a polítiques turístiques més qualitatives, desestacionalitzar l’activitat i redistribuir-la pel territori són algunes de les propostes destacades durant la IV edició de les Jornades de turisme sostenible d’Andorra Un món millor, celebrades a Sant Julià de Lòria. El cònsol major lauredià, Cerni Cairat, va defensar la necessitat d’un canvi de model turístic basat en el valor afegit i la sostenibilitat, alertant sobre la saturació dels recursos naturals i de les infraestructures. També va posar en valor iniciatives com ara l’enoturisme, els allotjaments rurals sostenibles i els esdeveniments vinculats al sector primari.
Les ponències van abordar els impactes socials del turisme massiu, la necessitat d’evitar la “turismofòbia” i de preservar la identitat local. El soci-director d’una consultora especialitzada va destacar la mobilitat sostenible i el desenvolupament de noves experiències segmentades com a alternatives. El doctor en Geografia Humana Lluís Frago va advertir sobre la crisi de la planificació urbanística i va remarcar la importància d’una gestió territorial basada en la cooperació.
La parròquia acull la IV edició de les jornades de turisme sostenible
Finalment, l’enginyer José Gismero va presentar un estudi sobre la capacitat de càrrega turística d’Andorra, que recomana desestacionalitzar el turisme, racionalitzar els consums i apostar per esdeveniments més petits i integradors. Les jornades van concloure amb una taula rodona centrada en les alternatives al model de turisme de masses.