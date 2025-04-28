SANT JULIÀ DE LÒRIA
Unes caramelles amb relleu generacional assegurat
El comú atribueix l’èxit de la tradició a l’arrelament a la parròquia
Les caramelles van tornar a ser ahir les protagonistes d’un cap de setmana de cultura a Sant Julià de Lòria, on, després de 63 anys des de la fundació de la coral Rocafort, els infants i joves continuen sent el relleu generacional perquè l’esdeveniment perduri a la parròquia. “A través de la coral, es fa possible les caramelles. Els cantaires, que estan cada setmana assajant, fan possible que perduri la tradició”, va explicar la consellera de Cultura de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny. En concret, van ser una vintena de cantaires els que van participar en un recorregut que va començar davant de l’antiga casa comuna i va acabar a la plaça de la Germandat.
El recorregut va passar pel centre i va acabar a la Germandat
El relleu generacional està “assegurat”, afirma Areny. A diferència d’altres parròquies, els joves solen participar de forma activa en les caramelles. La consellera atribueix l’èxit de la cerca de gent per garantir que les tradicions perdurin al fet que les activitats populars estan “molt arrelades a la parròquia”.
En aquest sentit, Areny va destacar que el grup de petits cantaires van patir un moment de baixada de vocacions, però ara ja són més d’una vintena. La presidenta de la coral Rocafort, María Luisa Moleirinho, va recalcar que la cantada de caramelles és “una tradició de fa molts anys” a Sant Julià. “La volem mantenir i ens fa molta il·lusió continuar-la”, va afirmar.