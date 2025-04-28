ANDORRA LA VELLA

Torna el Mercat de la Vall amb una trentena de parades

El Mercat de la Vall.

El Mercat de la Vall.

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El Mercat de la Vall torna aquest dissabte, 3 de maig, al centre històric d’Andorra la Vella per celebrar la desena edició. La mostra d’artesania creativa, art i productes agroalimentaris comptarà amb una trentena de parades que ompliran els carrers cada primer dissabte de mes, de maig a octubre, amb l’excepció de la festa major, quan el mercat obrirà el 2 i 3 d’agost amb horari ampliat fins a les 11 de la nit.

Com a novetat, els comerços del centre històric participaran en cada jornada traient part de la botiga al carrer per contribuir a dinamitzar l’ambient del barri. A més, els visitants podran gaudir d’exhibicions d’artistes i creadors locals, amb l’objectiu de promoure el talent del país i donar visibilitat a la seva activitat. La iniciativa se celebra per desè any consecutiu.

tracking