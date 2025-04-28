ANDORRA LA VELLA
Torna el Mercat de la Vall amb una trentena de parades
El Mercat de la Vall torna aquest dissabte, 3 de maig, al centre històric d’Andorra la Vella per celebrar la desena edició. La mostra d’artesania creativa, art i productes agroalimentaris comptarà amb una trentena de parades que ompliran els carrers cada primer dissabte de mes, de maig a octubre, amb l’excepció de la festa major, quan el mercat obrirà el 2 i 3 d’agost amb horari ampliat fins a les 11 de la nit.
Com a novetat, els comerços del centre històric participaran en cada jornada traient part de la botiga al carrer per contribuir a dinamitzar l’ambient del barri. A més, els visitants podran gaudir d’exhibicions d’artistes i creadors locals, amb l’objectiu de promoure el talent del país i donar visibilitat a la seva activitat. La iniciativa se celebra per desè any consecutiu.