CANILLO
Més de 1.000 persones visiten el Palau de Gel per les festes
El Palau de Gel ha rebut una gran afluència de visitants durant la Setmana Santa. En total, 1.180 persones han gaudit de les activitats programades durant els quatre dies festius. Concretament, el dissabte 19 d’abril va ser el dia amb més afluència, amb 220 entrades venudes per a la piscina, 400 per a la pista de gel i 13 per al rocòdrom. A més, des del dimarts 22 d’abril fins al dissabte 26, el Palau de Gel ha estat escenari de la Men’s Development Cup, que “ha atret nous públics i ha dinamitzat l’ambient esportiu i social del recinte”, afirma la directora de l’equipament, Sira Puig.