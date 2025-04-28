Cultura
La Massana acollirà l'obra "La Promesse de l'Aube" el 6 de maig
La proposta forma part del cicle cultural 'Oh Là Là', fruit de la col·laboració entre el comú i l’Ambaixada Francesa
La Massana acollirà l'obra "La Promesse de l'Aube", una adaptació del relat autobiogràfic de Romain Gary, el dimarts 6 de maig a les 21 hores al Teatre de les Fontetes. La proposta forma part del cicle cultural Oh Là Là, fruit de la col·laboració entre l’Ambaixada Francesa a Andorra i el comú de la Massana, una aliança que enguany celebra la seva quarta producció conjunta. Les entrades tenen un cost de 10 euros i de 5 euros pels usuaris del carnet jove, i es poden reservar per internet.