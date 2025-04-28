INTERPARROQUIAL
Dotze multats a la vall central el 2024 per no recollir la femta del gos
El comú d’Escaldes-Engordany va fer 24 avisos de retirada, però finalment només va acabar sancionant dos propietaris reincidents
El 2024 el comú d’Andorra la Vella va sancionar 10 persones per no recollir els excrements del gos. D’aquests infractors, nou van ser identificats mitjançant l’anàlisi d’una mostra d’ADN caní –extreta de la femta– i un va ser enxampat in fraganti. A Escaldes-Engordany, l’única parròquia que no participa en el projecte de cens caní mitjançant el genotipatge, el comú va tramitar dues denúncies amb proposta de sanció i va fer 24 avisos de retirada. Fonts de la corporació van puntualitzar que, en cas que la persona no sigui reincident, els agents de circulació l’avisen perquè reculli la deposició del seu animal de companyia. Si hi ha reincidència, se li imposa una multa. A la Massana van tramitar-se 13 sancions en el mateix període, i a Ordino, set. La resta de comuns no van fer arribar les dades al Diari.
Altres sancions
No recollir els excrements és només una de les diverses sancions previstes per les ordinacions comunals. El comú de la capital també va multar sis propietaris per no portar el gos degudament identificat, nou per no dur-lo lligat, dos per passejar amb l’animal de companyia sense l’ampolla d’aigua per diluir les miccions, i dos per fer-ho en zones reservades per a la pràctica de l’esport.
El comú de la Massana, per la seva part, també va imposar 16 sancions per no portar el gos ben lligat. Per aquesta mateixa infracció, el comú d’Ordino en va tramitar una. Aquesta mateixa corporació, a més, va informar de 12 sancions per no haver registrat l’ADN de la mascota al cens caní.
El comú Ordino, d’altra banda, també va fer arribar a aquesta publicació les dades del primer trimestre del 2025. La corporació, del gener al març d’aquest any, ha tramitat 25 sancions per no portar el gos lligat com cal, mentre que el nombre de multes imposades per no recollir la femta de l’animal del carrer és el mateix que el de tot l’any 2024: set. Aquest any no s’ha sancionat cap propietari per no haver fet el genotipatge obligatori a la parròquia alta. El comú va afegir, a més, que pràcticament tots els gossos inclosos en el cens caní d’Ordino –el 95% de 739– estan degudament registrats amb les dades d’ADN. El 5% restant podria correspondre a gossos morts recentment o traslladats a una altra parròquia o un altre país i que encara no han estat donats de baixa.
El genotipatge d’ADN dels gossos és obligatori a totes les parròquies exceptuant-hi Escaldes-Engordany des del 15 de juny del 2022. El procés de registre de l’animal implica recollir un formulari al comú, fer l’extracció de sang al veterinari i incloure en el cens el perfil genètic. Els gossos genotipats reben una xapa amb un codi QR que inclou dades del gos i el propietari.
SANCIONATS
- LA MAJORIA D’IDENTIFICATS, PER L’ADN. A Andorra la Vella, la majoria d’infractors identificats ho van ser per l’ADN. Nou de deu, concretament. L’altre va ser enxampat in fraganti.
- MULTES PER NO DUR EL GOS BEN SUBJECTAT. No portar el gos ben lligat és una de les infraccions més habituals. La capital va imposar set multes per aquest motiu, la Massana 16, i Ordino, una.
- OBLIGATORI DES DEL JUNY DEL 2022. Aviat farà tres anys que incloure el perfil genètic en el cens caní és obligatori a totes les parròquies amb l’excepció d’Escaldes-Engordany.