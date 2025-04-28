Medi Ambient
Un centenar de caps a la Fira del Bestiar d'Ordino
L'esdeveniment se celebrarà a l'aparcament de la Plana dels Camps
La Fira del Bestiar d'Ordino torna els pròxims 9, 10 i 11 de maig amb una nova localització i un centenar de caps de bestiar boví, equí i oví. Si en els últims anys l'esdeveniment s'ha celebrat al Camp de la Tanada, aquest any el punt de trobada serà l'aparcament de la Plana dels Camps, a l'inici de la carretera d'Ordino. L'acte central de la fira serà la subhasta nacional de mascles de raça bruna d'Andorra, que tindrà lloc el dissabte 10 de maig a les onze del matí. El mateix dia a dos quarts d'onze es farà una de les activitats més populars, la demostració de xollar ovelles.
Durant tot el cap de setmana es podran adquirir productes artesanals i agroalimentaris al mercat dels jardins de la Casa Pairal, el carrer dels Cóms i l'era i pati de Casa Rossell. Com a novetat, tres restaurants de la parròquia oferiran un menú amb carn i altres productes del Principat.