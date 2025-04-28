Dia mundial de la seguretat i salut en el treball
Andorra la Vella organitza una taula de debat sobre els hàbits saludables per al personal del comú
En l'activitat hi han participat una setentena de treballadors
Amb motiu de la celebració del Dia mundial de la Seguretat i Salut en el Treball, que l’Organització Internacional de Treballadors commemora cada 28 d’abril, el departament de Gestió de Talent i de Persones ha organitzat una taula de debat entorn la promoció dels hàbits saludables per al personal del Comú al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, amb l'objectiu d'impulsar la realització d'activitat física i l'alimentació a través d'una dieta saludable, per cuidar la salut laboral.
L’activitat ha comptat amb la participació de l’especialista en medicina del treball, Esther Salvadó, el preparador físic, Francesc Cremades, la dietista Katia Durich, el director de Recursos Humans de Plusfresc, Ismael Beltran, i una representació del servei de prevenció de Mutuand, Telma Figueiredo, a banda d’una setantena de treballadors.