El mercat de la Vall celebra la desena edició amb una trentena de parades
El calendari del Mercat preveu edicions el 3 de maig, el 7 de juny, el 5 de juliol, el 2 i 3 d’agost, el 6 de setembre i el 4 d’octubre, data en què es tancarà la temporada
El Mercat de la Vall torna aquest dissabte, 3 de maig, al Centre Històric d’Andorra la Vella per celebrar la seva desena edició. La mostra d’artesania creativa, art i productes agroalimentaris comptarà amb una trentena de parades que ompliran els carrers cada primer dissabte de mes, de maig a octubre, amb l’excepció de la Festa Major, quan el mercat obrirà el 2 i 3 d’agost amb horari ampliat fins a les 23 hores.
Enguany, com a novetat, els comerços del Centre Històric participaran en cada jornada traient part de la botiga al carrer per contribuir a dinamitzar l’ambient del barri. A més, els visitants podran gaudir d’exhibicions d’artistes i creadors locals, amb l’objectiu de promoure el talent del país i donar visibilitat a la seva activitat.
El Mercat de la Vall Menuts, destinat als infants, es traslladarà a la placeta Monjó a causa de les obres als jardins de Casa de la Vall. Els més petits podran jugar a fer de paradistes entre les 12 i les 20 hores i enguany també disposaran de jocs de fusta, ampliant així les activitats lúdiques.
El calendari del Mercat preveu edicions el 3 de maig, el 7 de juny, el 5 de juliol, el 2 i 3 d’agost, el 6 de setembre i el 4 d’octubre, data en què es tancarà la temporada.
La iniciativa, organitzada per l’Àrea de Promoció Turística i Comercial del Comú d’Andorra la Vella amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants del Centre Històric, els Productors Agrícoles i Artesans d’Andorra i l’Associació de Creadors Plàstics la Xarranca, se celebra per desè any consecutiu. Des de la seva creació al setembre del 2016, el Mercat de la Vall ha esdevingut un referent en la dinamització del Centre Històric, promovent l’activitat comercial i la cultura local.