LA MASSANA
L’eficiència de la xarxa d’aigua potable ja se situa per sobre del 60%
L’objectiu de la corporació és incrementar el percentatge fins al 75%, considerat satisfactori pels experts
Els treballs de millora de la xarxa d’aigua potable de la Massana fets en els últims tres anys han incrementat l’eficiència del sistema del 51 al 60,8%. A més, segons van recordar ahir al Diari fonts de la corporació, la xifra seguirà una evolució ascendent gràcies a les accions previstes. L’objectiu és arribar al 75% d’eficiència, un percentatge considerat satisfactori pels experts.
El 2022, Eva Sansa –en aquell moment cònsol menor– anunciava un pla d’accions per millorar la xarxa d’aigua. Les actuacions es van planificar basant-se en una diagnosi inicial, en què s’havia treballat durant l’any anterior. Les accions s’han anat implementant de forma ininterrompuda des d’aleshores. Actualment, l’equip liderat per Eva Sansa i Roger Fité, amb el conseller Kevin Poulet al capdavant del departament d’Obres i Serveis Públics, impulsa aquest pla estratègic, amb noves inversions a breu, mitjà i llarg termini, que tenen com a objectiu garantir l’abastament d’aigua de forma eficient.
Sectorització
El pla estratègic per reforçar la xarxa va començar a desplegar-se amb intervencions tan importants com la sectorització de la xarxa d’aigües –mesura que va permetre guanyar en rapidesa i en eficiència a l’hora d’intervenir davant qualsevol incidència–, la detecció de fuites –fet que va permetre reduir les pèrdues–, la instal·lació de vàlvules reductores de pressió, l’aixecament de la xarxa i la implantació d’un sistema de telegestió per prevenir possibles pèrdues d’aigua i obtenir dades fiables de consum.
El pla estratègic preveu accions de millora per als propers 20 anys
Un cop encetades aquestes accions, el pla va continuar amb projectes com la rehabilitació de captacions o la reforma de diversos dipòsits, a més de la construcció del nou dipòsit de la Caubella. El pla d’optimització també preveu la connexió entre dipòsits, per permetre un traspàs directe d’aigua d’un punt a un altre, segons les necessitats. Per això es va portar a terme la connexió entre el dipòsit de Pal i el de la xarxa general. Aquesta interconnexió va permetre treballar bidireccionalment i recuperar uns 200 metres cúbics al dia que sobreïxen.
Quines accions estan en marxa actualment? En aquests moments, van recalcar fonts comunals, s’estan completant les prospeccions al freàtic i també s’ha donat llum verda a la construcció d’un gran dipòsit de 1.000 metres cúbics a la zona de l’Aldosa.
Llarg termini
El pla estratègic preveu diverses accions durant els pròxims 20 anys, que s’hauran d’anar adaptant, d’acord no només amb un augment de la població, sinó també amb els possibles efectes del canvi climàtic, amb l’objectiu d’assegurar que la xarxa d’aigua pugui respondre eficaçment a les necessitats de la parròquia. Per enfrontar-se al problema de la manca d’aigua, és imprescindible pensar a llarg termini.
Sansa reitera la importància de reforçar les infraestructures hídriques. La darrera vegada va ser en el consell de comú d’aquesta mateixa setmana, en què es va donar llum verda a l’allargament de 18 mesos de la suspensió de noves llicències urbanístiques. La cònsol va remarcar que aquesta pròrroga és necessària per poder realitzar una redacció acurada del POUP, però també per solucionar els esculls limitadors que reflectien els estudis de càrrega, que indicaven la necessitat de reforçar la xarxa d’aigua.
“Les millores en el sistema de subministrament d’aigua potable representen un pas ferm cap a un servei d’aigua més eficient, de qualitat, segur i sostenible”, va destacar la corporació massanenca.