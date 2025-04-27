Escaldes-Engordany
El comú recupera Sant Miquel d'Engolasters amb un ventall d'activitats programades
Observar estels, la clàssica caminada fins a l'església i una fideuà popular són algunes de les propostes
El comú d'Escaldes-Engordany, després de la votació popular en que va sortir que el 8 de maig esdevingués dia festiu, ha recuperat el dia de Sant Miquel d'Engolasters amb un ventall d'activitats programades per celebrar-ho. El dia 7 de maig s'iniciarà amb l'observació d'estels des de l'antic camp de tir d'Engolasters.
L'endemà, 8 de maig, tindrà lloc la tradicional caminada fins a l'església de Sant Miquel d'Engolasters. Al migdia (12 hores), hi haurà una ballada de sardanes al Pla de Sant Miquel d'Engolasters, que precedirà a la tradicional ofrena de flors per part de l'Associació de la Gent Gran i el Pubillatge. Més tard es donarà pas a la missa i benedicció i un cop acabada es beneirà l'antiga campana de Sant Miquel. La jornada clourà amb el ball de l'Esbart Santa Anna i una fideuà popular a l'antic camp de tir d'Engolasters.