Sant Julià
Caramelles lauredianes amb bon relleu generacional
En total han participat una vintena de cantaires
Les caramelles tornen a ser les protagonistes d'un cap de setmana de cultura a Sant Julià de Lòria on, després de 63 anys des de la fundació de la coral Rocafort, els infants i joves continuen sent el relleu generacional perquè l'esdeveniment perduri a la parròquia. "A través de la coral es fa possible les caramelles. Els cantaires que, estan cada setmana assajant, fan possible que perduri la tradició", ha mencionat la consellera de Cultura de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny. En concret, han estat una vintena de cantaires els que han participat enguany en un recorregut que ha començat davant de l'antiga casa comuna i està previst que acabi a la plaça de la Germandat. Així doncs, s'ha mencionat que és una tradició viva en la societat laurediana i que, com a tret distintiu, se sol fer una setmana després de pasqua.
El relleu generacional està "assegurat". A diferència d'altres parròquies, els joves solen participar de forma activa a les caramelles, on Areny ha atorgat l'èxit de la cerca de gent per garantir que les tradicions perdurin al fet que les activitats populars estan "molt arrelades a la parròquia". De fet, amb els petits cantaires va haver-hi un moment de baixada, però ara ja són més d'una vintena. En aquest sentit, la presidenta de la coral Rocafort, María Luisa Moleirinho, ha mencionat que és "una tradició de fa molts anys". "La volem mantenir i ens fa molta il·lusió continuar-la", ha declarat. De fet, ella mateixa, que ha estat elegida com a presidenta, ha mencionat que està "molt orgullosa" de pertànyer després de tota la seva dedicació cap als actes culturals lauredians.
Així mateix, la directora de la coral Rocafort, Brigit Garcia, ha aprofitat l'ocasió per recordar a l'antic president Daniel Areny i totes les persones que fan possible la coral, ja que "anem tots a l'una".
L'havanera 'Mariner de terra en dins' i la sardana 'Les valls d'Andorra' han estat les dues cançons tradicionals escollides per a la cantada d'enguany. Unes caramelles que s'han assajat des del desembre i que sempre "fa goig" veure-les a la parròquia, on molta gent s'aplega per poder escoltar a la coral. "Per nosaltres és importantíssim les tradicions, la cultura popular, les entitats culturals, ja que són les que ens marquen aquesta diferència", ha expressat Areny, afegint que Sant Julià de Lòria és "imminent, culturalment parlant" i que des de la corporació comunal continuen recolzant. Els assajos, de vegades costen, però "ens agrada cantar i per nosaltres és com estar en família", ha destacat Moleirinho.
Un dia festiu i de tradició, no només per a la coral, sinó també per als lauredians, que han gaudit d'unes caramelles que continuen més vives que mai.