ESCALDES-ENGORDANY
El retard en les obres de l’hotel de Caldea no farà ajornar-ne l’obertura
Properament s’instal·larà una grua que haurà de permetre començar a renovar la coberta de vidre de la torre
El retard en l’inici de les obres de construcció de l’hotel a la torre de Caldea no comportarà l’ajornament de la data d’inauguració. Segons va explicar ahir el director general de Caldea, Miguel Pedregal, en declaracions al Diari, properament s’instal·larà la grua que haurà de permetre començar a renovar la coberta de vidre de la torre. “Hauríem d’haver posat en marxa els treballs fa un parell de setmanes, però estem tranquils perquè el temps perdut es podrà recuperar més endavant escurçant alguns terminis”, va explicar Pedregal.
La icònica torre de vidre es transformarà en un hotel de luxe d’una trentena d’habitacions. Quan s’hagi enllestit la renovació de la coberta, es remodelaran els espais interiors de l’edifici. “L’hotel”, va assenyalar el directiu, “permetrà oferir a Caldea una experiència més completa als clients”, ja que obrirà la possibilitat de comercialitzar més paquets de productes i serveis. Pedregal espera que en un termini d’entre dos i tres anys l’establiment sigui capaç de generar una facturació d’uns tres milions anuals. “L’alt trànsit que té el web de Caldea ens ajudarà a fer arribar el producte als clients”, va remarcar Pedregal.
Més ingressos
El director general fa una valoració “molt positiva” dels resultats del centre termal en la temporada d’hivern, que va començar l’1 de desembre de l’any passat i va acabar el Dilluns de Pasqua, 21 d’abril. En aquest període Caldea ha facturat 13 milions d’euros, el 15% més que en la temporada d’hivern anterior –és a dir, 1,7 milions més, ja que en l’exercici anterior els ingressos van ser d’11,3 milions.
L’increment s’ha produït per l’augment del nombre de visitants i del tiquet mitjà de les entrades, així com per la venda de més serveis complementaris i el creixement de la base de socis. Així, en la temporada d’hivern 2024-2025 Caldea va rebre 233.000 clients, 22.000 més que en el mateix període anterior. Pel que fa a la despesa mitjana, s’ha incrementat en totes les línies de negoci. Pedregal atribueix l’èxit a diversos factors. En primer lloc, recalca l’atractiu de la nova gran llacuna central, totalment remodelada i estrenada al juliol de l’any passat. En segon lloc, assenyala que la renovació de la imatge de Caldea ha contribuït a reforçar-ne la marca. Finalment, apunta que també hi ha ajudat, d’una banda, que la Setmana Santa s’hagi escaigut tan tard aquest any i, de l’altra, que les precipitacions s’hagin concentrat en els caps de setmana.
Properament es renovarà la llacuna exterior del centre termal
El juny del 2024 Caldea va anunciar un paquet d’inversions de 30 milions d’euros en quatre anys. Un altre dels propers projectes que es posaran en marxa és la remodelació de la zona exterior. La nova llacuna tindrà unes formes més irregulars, “com les d’un llac d’alta muntanya d’Andorra”, va assenyalar Pedregal. A més, la zona es revegetarà de nou amb plantes autòctones del Pirineu. L’espai s’inaugurarà a l’estiu. Altres projectes previstos en el pla d’inversions són la renovació de tots els espais comuns i la construcció d’un nou pont d’accés des del carrer sobre el riu Valira.
En el darrer exercici anual, el del 2024, l’activitat de Caldea va generar un benefici net d’1,5 milions, tot i el tancament de la gran llacuna per obres, que va penalitzar el centre amb 17.000 clients menys que el 2023.