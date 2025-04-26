Sant Julià
Iniciades les millores del sistema de climatització del LAUEsport
La primera intervenció ha consistit en la substitució de la màquina refrigeradora principal del centre
El centre esportiu LAUEsport ha començat aquest divendres amb les reformes per millorar les condicions climàtiques de les instal·lacions. La primera intervenció ha consistit en la substitució de la màquina refrigeradora principal del centre, un element essencial per garantir un sistema de climatització més eficient i fiable, segons mencionen des de la corporació comunal.
Els treballs es duran a terme de manera esglaonada fins a mitjan juny i tenen com a objectiu principal oferir als usuaris un espai més confortable i adaptat a les necessitats dels mesos d'estiu. El conjunt de millores inclou també la renovació de les màquines de refrigeració del gimnàs i una actuació específica per optimitzar la ventilació a la recepció i als passadissos de la planta baixa.
Amb aquest pla de renovació, es referma el compromís amb el benestar dels usuaris i amb la qualitat dels serveis que s'ofereixen a les instal·lacions esportives.