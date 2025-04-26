Enterrament del Pontífex
88 campanades a Canillo per homenatjar al Papa Francesc
El comú ha fet repicar les campanes tantes vegades com anys tenia el Sant Pare
El comú de Canillo s'ha sumat a les mostres de condol per la defunció del Papa Francesc, l'enterrament del qual s'està produint aquest dissabte al Vaticà. Avui, 26 d'abril, a les 10 hores, Robert Lizarte, director de Cultura i Tradicions canillenc, ha fet sonar les campanes 88 vegades, tantes com anys tenia el Sant Pare. Com a mostra de respecte i condol, les banderes dels edificis públics onejaran tot el dia a mig pal.