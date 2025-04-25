ORDINO
La xarxa d’aigua permetrà abastir el creixement
“Tenim aigua garantida pel que es pot créixer a Ordino”. Ho va afirmar ahir el cònsol menor d’Ordino, Eduard Betriu, en les declaracions posteriors al consell de comú, el qual va estar marcat pels reconduïts de l’exercici del 2024 al 2025, en què cal incloure les reformes de les canonades, clavegueres i la xarxa d’aigua potable. Betriu va afegir que no s’ha hagut d’utilitzar en cap moment la zona de captació d’aigua de seguretat de la Serrera, fet que reafirma els bons nivells de reserva hídrica que es mantenen a la parròquia. El mandatari, a més, va declarar que l’aigua podrà abastir tota l’ampliació del pla d’urbanisme i que encara en podria sobrar.
Els reconduïts incoluen obres a la xarxa d'aigua
En la sessió van aprovar-se els reconduïts del 2024, que s’enfilen a poc més de 3,6 milions d’euros.