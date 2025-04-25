Música
Una setantena de persones celebren el dia del jazz a Escaldes
El concert va ser a càrrec de Xavier Monge Trio & Carme Canela
Escaldes-Engordany va celebrar aquest dijous al vespre el Dia internacional del jazz (que es commemora el 30 d'abril) amb un concert molt especial, el de Xavier Monge Trio & Carme Canela. Una setantena de persones va poder gaudir del recital ple de sensibilitat i emoció. L'acte també va servir de tret de sortida als preparatius per al Festival internacional de jazz que la parròquia acollirà el mes de juliol i que comptarà amb Marcus Miller (divendres 4 de juliol, a les 21 hores), considerat un dels mestres del jazz contemporani, com a cap de cartell.