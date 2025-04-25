Escaldes-Engordany

La novena mostra de folklore ibèric aplegarà 150 dansaires al Prat del Roure

La celebració es durà a terme el 3 de maig a partir de les 21.30 hores

El cartell de la novena mostra de folklore ibèric.

El cartell de la novena mostra de folklore ibèric.Casa de Portugal

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El Prat del Roure d'Escaldes aplegarà més de 150 dansaires d'Andorra, Espanya i Portugal, per la novena edició de la mostra de folklore ibèric, i la celebració del 29è aniversari del grup de folklore Casa de Portugal. L'esdeveniment gratuït es durà a terme el 3 de maig a partir de les 21.30 hores. La mostra comptarà amb el folklore andorrà a càrrec de l’Esbart Laurèdia de Sant Julià, la regió espanyola de Múrcia estarà representada pel Grupo Folklòric La Morenica i el folklore portuguès estarà representat per l’agrupació amfitriona i pel Rancho Folclorico da Casa do Povo de Arões – Fafe.

tracking