Escaldes-Engordany
La novena mostra de folklore ibèric aplegarà 150 dansaires al Prat del Roure
La celebració es durà a terme el 3 de maig a partir de les 21.30 hores
El Prat del Roure d'Escaldes aplegarà més de 150 dansaires d'Andorra, Espanya i Portugal, per la novena edició de la mostra de folklore ibèric, i la celebració del 29è aniversari del grup de folklore Casa de Portugal. L'esdeveniment gratuït es durà a terme el 3 de maig a partir de les 21.30 hores. La mostra comptarà amb el folklore andorrà a càrrec de l’Esbart Laurèdia de Sant Julià, la regió espanyola de Múrcia estarà representada pel Grupo Folklòric La Morenica i el folklore portuguès estarà representat per l’agrupació amfitriona i pel Rancho Folclorico da Casa do Povo de Arões – Fafe.