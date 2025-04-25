ESCALDES-ENGORDANY
Marcus Miller, un cap de cartell de llegenda
Torna el Festival Internacional de Jazz del 3 al 10 de juliol, amb figures de primer nivell
El Festival Internacional de Jazz d’Andorra Escaldes-Engordany tornarà del 3 al 10 de juliol amb un programa que combina concerts de figures de primer nivell amb jam-sessions i música al carrer. La llegenda del baix Marcus Miller, forjat en l’etapa elèctrica de Miles Davis, és el cap de cartell indiscutible del certamen. El concert tindrà lloc el 4 de juliol.
Qui donarà el tret de sortida al festival, però, serà el trompetista francès Erik Truffaz (3 de juliol). La cantant francoamericana Cécile McLorin Salvant (5 de juliol) i el duet format pel pianista dominicà Michel Camilo i el guitarrista espanyol Tomatito (6 de juliol) completen el programa. Tots els concerts tindran lloc al Prat del Roure a les nou del vespre, amb l’excepció del darrer, que començarà una hora abans. Les entrades, a un preu de 20 euros cada una, a excepció del primer concert, que tindrà un cost de 15 euros, es poden adquirir al web www.e-e.ad/festivaldejazz. Amb tot, també hi ha la possibilitat d’adquirir un abonament per a tots els concerts per només 60 euros. A més, els titulars de la Carta Magna, Carnet Jove i Targeta Blava podran beneficiar-se d’un 20% de descompte sobre el preu de les entrades.
L’edició d’aquest any, la 41a, manté el compromís d’acostar la cultura a tota la població. És per això que combina concerts de pagament amb una programació gratuïta, que també tindrà un pes destacat al certamen. Diversos espais de la parròquia es convertiran en escenaris a cel obert, com la plaça Coprínceps i, com a novetat, la nova plaça de l’Església, que s’incorpora per primer cop com a nou escenari del festival. Les jam-sessions tindran lloc al vestíbul de la sala Prat del Roure després dels quatre concerts principals.