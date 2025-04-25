ENCAMP
Enfrontament entre Mas i Pujol pel complement salarial d’Astrié
La consellera d’Avancem es queixa del procediment per al nomenament del director d’Infraestructures
La cònsol d’Encamp, Laura Mas, i la consellera d’Avancem, Marta Pujol, es van enganxar en el consell de comú d’ahir amb la pregunta sobre el procediment del nou nomenament de David Astrié com a director d’Infraestructures i Manteniment. Una qüestió en què el grup de la minoria es va queixar del complement salarial que van proposar per a Astrié pel seu càrrec actual. Avancem també va demanar saber si tornarà al càrrec de cap d’Infraestructures i Manteniment quan finalitzi la seva nova etapa laboral o hi renunciarà. Mas va lamentar que la forma d’oposició de Pujol sigui posar dubtes a la gestió del govern comunal. “El nomenament és de lliure elecció i s’ha seguit el mateix procediment que fa tres mesos”, va respondre Mas, que va deixar clar que “el nomenament no respon a amiguismes”, que és per “dotar de professionalitat l’àrea d’Infraestructures”, que no cobrarà el complement de 586 euros i se suspendrà el seu període de prova quan s’incorpori al nou càrrec, en el proper mes de juny, substituint Cerni Areny, que tornarà a Andorra Telecom per la finalització de la seva excedència.
En la roda de premsa posterior, Pujol va dir que “no l’han convençut les explicacions de Mas”. “L’atorgament del complement no està justificat i no respon ni a la llei ni a l’Ordinació de Funció Pública d’Encamp, i l’informe no es vincula amb el període de prova d’Astrié”, va afegir, i va negar la intenció de linxar Astrié. Laura Mas va explicar que el compliment s’ha aplicat dues vegades des que és cònsol i creu que “els consellers d’Avancem hi són per treballar per Encamp i per aportar solucions a la parròquia”.
D’altra banda, entre els punts que es van aprovar a la sessió d’ahir va destacar l’adjudicació dels treballs per a la pujada de l’aigua al cap del port d’Envalira. Concretament, es construirà una línia de transport de l’actual dipòsit del Costa Rodona al Pas de la Casa, fins a un punt elevat al pic Blanc, al costat de l’edifici de Sud Ràdio, on hi haurà les instal·lacions d’Icònic, el futur centre d’entrenaments en alçada medicoesportiu. A més, es va validar la continuïtat del servei del Funibus per quatre anys i el nomenament de Ramon González com a nou director de Recursos Humans.