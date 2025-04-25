SANT JULIÀ DE LÒRIA
Divuit restauradors, quatre més que el 2024, participen en la Ruta de la Tapa
La 16a Ruta de la Tapa tornarà aquest mes de maig a Sant Julià de Lòria amb una edició que comptarà amb un total de divuit restauradors –quatre més que l’any passat– i es concentrarà en quatre dies, del 7 al 10 de maig. Ho van anunciar ahir la cap del departament de Turisme, Canòlich Ribot, la consellera de Turisme, Judith López, i el director general de l’IDPA, Arnaud Olive, que van avançar que es tractarà d’una edició en què es consolidarà la tapa dolça amb la participació d’algunes pastisseries, i s’inclourà l’opció d’endur-se la tapa.
Aquest any es mantindrà el mateix preu que en l’edició anterior: quatre euros per tapa amb beguda inclosa. La cervesa patrocinadora serà la marca Águila, del grup Heineken. A més, com a novetat per acompanyar les tapes dolces, s’ha incorporat la sidra Ladrón de Manzanas, elaborada 100% amb poma i sense gluten.