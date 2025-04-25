SANT JULIÀ DE LÒRIA

Divuit restauradors, quatre més que el 2024, participen en la Ruta de la Tapa

La tapa que oferirà El Racó de la Tapa.

La tapa que oferirà El Racó de la Tapa.AGÈNCIES

Publicat per
Agències
Sant Julià de Lòria

Creat:

Actualitzat:

La 16a Ruta de la Tapa tornarà aquest mes de maig a Sant Julià de Lòria amb una edició que comptarà amb un total de divuit restauradors –quatre més que l’any passat– i es concentrarà en quatre dies, del 7 al 10 de maig. Ho van anunciar ahir la cap del departament de Turisme, Canòlich Ribot, la consellera de Turisme, Judith López, i el director general de l’IDPA, Arnaud Olive, que van avançar que es tractarà d’una edició en què es consolidarà la tapa dolça amb la participació d’algunes pastisseries, i s’inclourà l’opció d’endur-se la tapa.

Aquest any es mantindrà el mateix preu que en l’edició anterior: quatre euros per tapa amb beguda inclosa. La cervesa patrocinadora serà la marca Águila, del grup Heineken. A més, com a novetat per acompanyar les tapes dolces, s’ha incorporat la sidra Ladrón de Manzanas, elaborada 100% amb poma i sense gluten.

tracking