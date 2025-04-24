Consell de comú
La xarxa d'aigua d'Ordino podrà cobrir i superar el creixement urbanístic previst
Betriu ha declarat que l'aigua podrà abastir tota l'ampliació del pla d'urbanisme i que encara podria sobrar
"Tenim aigua garantida pel que es pot créixer a Ordino". Així ho ha confirmat el cònsol menor d'Ordino, Eduard Betriu, durant les declaracions posteriors al consell de comú celebrat aquest dijous, el qual ha estat marcat pels reconduïts de l'exercici del 2024 al 2025, on entren les reformes de les canonades, clavegueres i la xarxa d'aigua potable. En aquest sentit, s'ha mencionat que, si bé es tenen la zona de captació d'aigua de seguretat, la Serrera, no s'ha hagut d'utilitzar en cap moment, fet que reafirma els bons nivells de reserva hidràulica que es mantenen a la parròquia. Betriu ha declarat que l'aigua podrà abastir tota l'ampliació del pla d'urbanisme i que encara podria sobrar. A banda de les reformes de la xarxa d'aigua, d'on passaran pel pressupost del 2025 uns 586.153 euros, també s'han aprovat que els reconduïts del 2024 que passin al 2025 siguin la reforma de la zona de relaxació del complex esportiu (423.363 euros), la remodelació de l'hotel Casamanya (771.982 euros), l'adquisició d'un tractor biològic amb trituradora i pala llevaneus, el parc lúdico-esportiu de la UA21 i el condicionament del mur de carrera nova.
En total, l'import dels reconduïts són 3.646.240 euros, uns sis punts que, segons ha mencionat el conseller de la minoria Enric Dolsa, no veia motiu per oposar-se quan ja era coneixedor quasi completament de l'import, encara que no està "totalment d'acord" i només havia de saber els punts en detall, els quals s'han explicat durant la sessió. "Crida l'atenció quan et donen el total. En el moment que et donen el desglossat, m'adono que les sis partides ja havien passat a les comissions on havia estat present", ha expressat. Així doncs, Dolsa ha vist convenient "assumir-ho i assentir-ho", perquè "vaig ser part en el seu moment, no sigui que ara no estigui d'acord".
Durant les declaracions posteriors al consell de comú, la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, ha volgut recordar que les reformes de la xarxa d'aigua potable s'estan realitzant per poder col·locar la doble canalització i deixar endarrere el tub inicial on s'havia de foradar cada cop que es volia traslladar l'aigua a les diferents zones de la parròquia. A més, ha explicat que amb aquest doble tub que s'està col·locant des del març, la pressió del tub de les aigües residencials no disminuirà perquè no es foradarà. També ha aprofitat per fer una crida als residents de la parròquia majors de 16 anys perquè participin en el segon procés participatiu del mandat per millorar la parròquia amb idees de valor afegit. Aquest romandrà obert fins al 16 de maig i les bases es poden consultar al web ordino.ad.
Finalment, durant la sessió s'ha afegit un punt amb motiu del traspàs del papa Francesc, on la corporació ha anunciat que se sumarà a les mostres de respecte i condol decretades pel Govern amb un minut de silenci, divendres 25 a les 12 hores, davant de tots els edificis administratius, així com les banderes ondejaran a mig pal de les 08 a les 20 hores de dissabte 26.
Bona valoració de la temporada a Ordino Arcalís
Després del tancament de la temporada d'esquí durant el passat cap de setmana, Grandvalira Resorts ha publicat, aquesta setmana, les xifres totals dels tres sectors del país, on Ordino-Arcalís ha estat l'estació amb menys visitants. Demanats per aquest fet durant les declaracions posteriors al consell de comú d'aquest dijous, la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, ha valorat positivament l'afluència d'esquiadors que s'han aplegat a les pistes de la parròquia, tot i que les condicions meteorològiques del mes de març no han estat les millors. "Tenim bona neu i que es conserva bé. És un dels llocs on millor es conserva i des de Secnoa s'inverteix per tenir neu de cultiu bona", ha expressat.
En aquest sentit, el cònsol menor d'Ordino, Eduard Betriu, ha puntualitzat que enguany s'han tornat a assolir nous rècords pel que respecta a la venda de forfets. Entrant al detall, l'any passat es van vendre 210.000 i durant aquesta temporada han estat 207.000, la qual cosa suposa una superació de les expectatives bianual i es reflecteix com una consolidació del sector Ordino-Arcalís. "Són xifres molt similars a les de l'any passat i estem molt contents que es continuï consolidant", ha conclòs Coma.
Dolsa dubta de la continuïtat per a les eleccions del 2027
"Personalment, no he pensat en el pròxim mandat perquè estic quasi segur que no hi seré". Amb aquestes paraules ho ha anunciat el conseller de la minoria Enric Dolsa, que ha estat qüestionat pels mitjans de comunicació sobre el mandat actual del comú d'Ordino actual i els seus plans per a les pròximes eleccions comunals. Si bé ha deixat clar que "no és una retirada oficial de la política", ha estat convençut que hi ha moltes possibilitats que no es presenti a unes noves eleccions i, per aquest motiu, "no puc pensar en el pròxim mandat". "Quan no pot ser-hi, doncs no pots ser-hi" ha confirmat.
Encara que no ha volgut donar massa detalls sobre els motius que li portarien a la suposada retirada, Dolsa ha mencionat que no es veu presentant-se per tornar a un mandat a la corporació comunal ordinenca per causes desconegudes. A més, ha destacat que actualment té "altres coses professionals que no van en aquest moment en pensar en el pròxim mandat".
Altrament, ha fet un balanç positiu de la majoria actual, on ha confirmat estar informat sempre dels aspectes importants que impliquen al comú d'Ordino. Així mateix, ha destacat que "s'han basat en el dia a dia que venia dels anys anteriors i en l'aprovació del POUP, encara que nosaltres no estem ni estarem d'acord". Pel que fa a la renovació de les infraestructures de l'aigua i les clavegueres, ha revelat que era una qüestió que ells també tenien present dur-la a terme. "Amb el 80% de les coses has d'estar d'acord perquè són de tràmit. Les faci qui les faci, s'han de fer igual".
Finalment, ha apel·lat a continuar "suavitzant" el màxim possible la relació entre majoria i minoria, així com ha declarat que "les enganxades s'han de mantenir en privat per no aixecar la polèmica, que no toca i no val la pena fer-ne publicitat". "Les coses, mentre funcionin, estic satisfet" ha conclòs.