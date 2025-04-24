LA MASSANA
Unanimitat per prorrogar un any i mig la suspensió de llicències
La necessitat de fer les obres per garantir el subministrament d’aigua en temps de sequera ha motivat la prolongació de la moratòria
El consell de comú va aprovar ahir al matí per unanimitat prorrogar 18 mesos –fins a l’octubre del 2026– la suspensió de llicències de parcel·lació i noves urbanitzacions. La suspensió va decretar-se exactament fa un any i, per tant, el termini s’hauria esgotat avui. La mesura s’ha pogut tirar endavant gràcies a la darrera modificació de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (LGOTU). “Necessitem més temps per solucionar els problemes derivats dels estudis de càrrega. [...] considerem que és la postura més prudent i coherent”, va afirmar la cònsol major, Eva Sansa.
“Necessitem més temps per solucionar els problemes derivats dels estudis de càrrega”
La corporació està a punt de tancar l’etapa participativa del procés de revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), i properament començarà la fase de redacció de la nova normativa urbanística, que haurà de tenir en compte els resultats dels estudis de capacitats de càrrega màxima. “Durant aquests mesos s’ha completat l’etapa del consell consultiu del POUP, que ha estat molt profitosa, ja que s’han recollit els neguits i sensibilitats de ciutadans i entitats representatius del territori”, va explicar la cònsol.
“En aquest moment el que cal és aturar les animalades que s’han permès fins ara”
Aigua potable
Un dels factors que han motivat el comú a aprovar la prolongació de la moratòria és la necessitat de fer les obres a la xarxa per garantir el subministrament d’aigua potable en períodes de sequera. Acceptar més projectes –estaven a punt d’entrar al comú set plans parcials– hauria comportat una pressió inassumible sobre els recursos hídrics, va argumentar la cònsol. El comú va començar a desplegar fa dos anys un pla per millorar les infraestructures hídriques, que preveu inversions per un import total d’uns 12 milions d’euros en els propers anys.
La minoria dubta que el POUP estigui enllestit abans de 18 mesos
Sansa està convençuda que el nou POUP estarà enllestit abans de l’octubre de l’any vinent. Per la seva part, el conseller de la minoria Guillem Forné va mostrar-se més escèptic i va dubtar que pugui estar acabat abans de 18 mesos, tenint en compte que amb tota probabilitat “rebrà una allau d’al·legacions”. Aquest fet, ha alertat, podria allargar el procés. Tot i això, el grup de la minoria ha votat a favor de la pròrroga, ja que “en aquest moment el que cal és aturar les animalades que s’han permès fins ara”.
En la roda de premsa posterior a la sessió de consell la cònsol va recordar que pràcticament s’han adjudicat tots els metres quadrats del sistema de quotes de construcció en tots els quarts, amb l’excepció de la Massana. A Anyós s’han concedit 2.570 de 2.700 metres quadrats; a Arinsal, 2.101 de 2.147; a Erts, 1.299 de 1.368; a l’Aldosa, 4.384 de 4.391; a Pal, 1.284 de 1.283,65 (“no n’hi ha ni per a un celobert”, va ironitzar Sansa); a Sispony, 2.367 de 2.391 i, a la Massana, 2.546,70 de 8.297.
La cònsol, d’altra banda, també va recordar que cal fer una reflexió profunda, a la parròquia i arreu del país, sobre el model de creixement urbanístic. “Fins on volem i podem créixer?”, va preguntar-se.