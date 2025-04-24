Comú d'Encamp
Enfrontament entre Mas i Pujol pel nomenament d'Astrié
La cònsol major ha apuntat que el nou director d'Infraestructures no cobrarà el complement salarial de 586 euros
Sessió tensa i de discrepàncies entre la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, i la consellera de l'oposició, Marta Pujol, pel nomenament de David Astrié com a director d'Infraestructures i Manteniment de la corporació. La cònsol ha lamentat que la forma d'oposició de Pujol sigui posar dubtes a la gestió comunal, i ha recordat que el nomenament és de lliure elecció i que s'ha seguit el mateix procediment que fa tres mesos. Mas també ha assegurat que "el nomenament no respon a amiguismes, que Astrié ha guanyat un edicte i que no cobrarà el complement salarial de 586 euros", i ha apuntat que se suspendrà el seu període de prova quan s'incorpori en el nou càrrec de confiança, el pròxim mes de juny, en substitució d'Areny, que tornarà a Andorra Telecom.
En la roda de premsa posterior al consell de comú, Pujol ha esmentat que no l'han convençut les explicacions de la cònsol major, i que "l'atorgament del complement no està justificat i no respon ni a la llei ni a l'ordenació de funció pública d'Encamp". Així mateix, Pujol ha explicat que l'informe del complement no es vincula amb el període de prova d'Astrié.
Les obres a l'avinguda d'Encamp del Pas costaran 4,9 milions
La sessió de comú ha donat llum verda a l'adjudicació dels treballs de remodelació de l'avinguda d'Encamp del Pas per 4,9 milions d'euros, que començaran a la primavera. La sessió també ha aprovat les obres de construcció de la xarxa d'aigua del Cap del Port d'Envalira per 2,4 milions d'euros, així com l'adjudicació del Funibus per 559.000 euros durant quatre anys i l'adquisició d'una màquina d'escombraries per 198.550 euros. Finalment, s'ha nomenat Ramon González com a nou director de Recursos Humans del comú.