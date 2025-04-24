Andorra la Vella
La cuina de la nova Casa Pairal permetrà superar el límit de 90 àpats diaris del Calones
El comú destina 1,3 milions d'euros al projecte
La cuina de la nova Casa Pairal permetrà superar el límit de 90 àpats diaris que pot oferir el menjador del Calones. L'equipament es construirà en els baixos de l'edifici de pisos de lloguer a preu assequible del Cedre. En el consell de comú d'Andorra la Vella d'avui s'ha aprovat per unanimitat facultar el Govern per licitar les obres. El comú destinarà poc més d'1,3 milions d'euros al projecte, repartits en dues partides anuals de 725.000 (2025) i 580.000 euros (2026).
La minoria, per la seva part, ha reclamat més celeritat a la majoria perquè tiri endavant projectes d'habitatge i ha reclamat que el comú pagui el bloc projectat a Terra Vella, ja que la situació de les arques públiques ho permet.