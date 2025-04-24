ENCAMP
Avancem desaprova el complement salarial d’Astrié
La consellera d’Avancem, Marta Pujol, es va manifestar en contra del complement de 586 euros que es va proposar que rebés el Cap d’Infrastructures, David Astrié, perquè “genera un greuge comparatiu respecte als altres funcionaris de carrera”. Astrié va aprovar, fa poques setmanes, el procés de selecció del rang que ostenta i la consellera va declarar que les explicacions que va rebre va ser que l’exconsol menor d’Andorra la Vella seria anomenat com a nou director d’Infrastructures i Manteniment per la renúncia de Cerni Areny.
Avancem preguntarà si Astrié conservarà el seu càrrec actual
El grup Avancem ha registrat una pregunta que es durà a terme en el consell de comú d’avui. Pujol va explicar que la pregunta va dirigida sobre el nomenament d’Astrié per saber si renunciarà al seu càrrec com a Cap d’Infrastructures en període de prova o el conservarà i l’ocuparà quan deixi el càrrec de confiança.
La consellera de la minoria creu que “si la intenció és recuperar el lloc de treball, entenen que aquest lloc té rang de funcionariat i que s’haurà de regir per la Llei de la funció pública i l’Ordinació de la funció pública d’Encamp per consolidar i adquirir la condició de funcionari fixant el període de prova”.