Gastronomia
La 16a ruta de la Tapa de Sant Julià comptarà amb 18 restauradors
L'edició d'enguany suma 4 restauradors més i es celebrarà del 7 al 10 de maig
La 16a Ruta de la Tapa tornarà aquest mes de maig a Sant Julià de Lòria amb una edició que comptarà amb un total de divuit restauradors —quatre més que l'any passat— i es concentrarà en quatre dies, del 7 al 10 de maig. Així ho han anunciat aquest dimecres la cap del departament de Turisme, Canòlich Ribot, la consellera de Turisme, Judith López, i el director general de l’IDPA, Arnaud Olive, qui han avançat que es tractarà d’una edició on es consolidarà la tapa dolça amb la participació d’algunes pastisseries, s’inclourà l’opció d’endur-se la tapa per emportar i es recuperarà, novament, la 'Ruta a peu'.
"Enguany, la Ruta de la Tapa es farà íntegrament al poble de Sant Julià de Lòria i no inclourà els quarts, com sí que havíem fet en edicions anteriors. Ho hem consensuat amb els restauradors de la zona i tothom hi està d’acord", ha assegurat López, qui ha detallat que el trajecte a peu comença al restaurant '100 x hora' i arriba fins a 'l’Àngelo pizzeria i restaurant'. "D’aquesta manera, tota la ruta quedarà concentrada al centre de la parròquia, cosa que creiem que facilitarà molt tant l’organització com el desplaçament del públic. En altres edicions havíem tingut problemes logístics, i tot i que els restauradors dels quarts sempre s’hi han implicat molt, era complicat fer que la gent es desplacés fins allà", ha afegit.
De fet, enguany es manté el mateix preu que l’any passat: quatre euros per tapa amb beguda inclosa. En relació amb aquest aspecte, Olive ha anunciat que la cervesa patrocinadora serà la marca 'Águila', del grup Heineken. A més, com a novetat per acompanyar les tapes dolces, s’ha incorporat la sidra 'Ladrón de Manzanas', elaborada 100% amb poma i sense gluten. "Des de la nostra empresa creiem fermament que l'hostaleria és un dels motors del nostre país i és un motor molt important del comú de Sant Julià. Hem d'apostar per l'hostaleria i hem d'ajudar els restauradors a animar aquests eixos comercials on hi hagin restauradors que vulguin apostar", ha assenyalat, Olive. A més, Ribot ha destacat que aquesta edició tindrà especial cura amb les intoleràncies i preferències alimentàries dels visitants. Per això, s’han inclòs tapes veganes, vegetarianes, sense gluten i aptes per a intolerants a la lactosa.
Així doncs, els establiments participants d’aquest any són: Bar Restaurant 100 x hora (Amanida Marinera), Pastisseria El Caminito (Pasta Frola), El Racó de l’Anna (Va de buti!), Bar Restaurant El Racó de la Tapa (Figatell amb escuma de ceps), Casa Meva (Mos del Mediterrani), Bar Restaurant Muntanya (Cruixent Ranchero), Pastisseria El Cigne (Caneló gratinat), Frankfurt Lòria (Mini Francesinha), Snack Bar Restaurant La Passa (Vol-au-vent de truita i alvocat amb iogurt casa Raubert), Angelo Pizzeria & Restaurant (El desordre perfecte), El Ritualer (Focaccia de truita salvatge), Snack Bar Eurocenter (Callos), El Cantàbric a Taula (Tàrtar del Cantàbric), Bare Nostrum (Pulled Pork), L’Art i Pa (Botifarra dolça), Cafeteria del Centre (Crep i sabors), Bar Restaurant La Caülla (Mini Bifana la Caülla), i Snack Bar La Valireta (Crep fusió).
Ribot també ha anunciat que s’ha assolit un nou rècord de col·laboracions, amb més de noranta patrocinadors i un total de 130 lots per regalar. En aquest sentit, ha explicat que les persones que completin el recorregut per tots els establiments tindran premi assegurat, i la resta podran participar en un sorteig amb la resta de lots disponibles.
Finalment, la Ruta tornarà a comptar amb animació, ja que es repetiran els espectacles de màgia de prop amb la participació de Toni Zamora, la Maga Cristina, el Mag Marc i Marc Freddy. A més, el divendres hi haurà una xaranga pels carrers i un concert del grup 'Els Senyora'.