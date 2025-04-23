Consell de comú
Unanimitat a la Massana per prorrogar 18 mesos la suspensió de llicències de construcció
El comú no pot aprovar més projectes sense fer les obres necessàries per garantir el subministrament d'aigua, assenyala Sansa
El consell de comú de la Massana ha aprovat avui al matí per unanimitat prorrogar 18 mesos la suspensió de llicències de construcció aprovada fa un any. Per tant, el termini s'allargarà fins a l'octubre del 2026. Segons ha explicat la cònsol major, Eva Sansa, s'està a punt de tancar l'etapa participativa del procés de revisió del Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), i properament començarà la fase de redacció de la nova normativa urbanística, que haurà de tenir en compte els resultats dels estudis de capacitats de càrrega màxima. Abans de la pròrroga de la suspensió, estaven a punt d'entrar al comú set plans parcials. Un dels factors principals que han motivat el comú a sol·licitar la prolongació de la moratòria és la necessitat de tirar endavant les obres necessàries per garantir el subministrament d'aigua potable a tots els habitatges de la parròquia en períodes de sequera.
Sansa està convençuda que el nou POUP està enllestit abans de l'octubre de l'any vinent. Per la seva part, el conseller de la minoria Guillem Forné s'ha mostrat escèptic que pugui estar acabat abans de 18 mesos, tenint en compte que amb tota probabilitat "rebrà una allau d'al·legacions". Aquest fet, ha alertat, podria allargar el procés. Tot i això, el grup de la minoria ha votat a favor de la pròrroga, ja que cal aturar les "animalades que s'han permès fins ara".