ENCAMP
Ramon Gonzàlez i David Astrié seran caps de Recursos Humans i d’Infraestructures
Ramon Gonzàlez serà el titular de Recursos Humans d’Encamp, i David Astrié, d’Infraestructures i Manteniment, segons va informar ahir el comú encampadà. Durant la pròxima sessió de consell, prevista per a demà, la majoria aprovarà el nomenament de dues noves direccions, que se sumen a la del director de Finances, nomenat el consell passat.
Els canvis corresponen a “la voluntat d’assolir reptes que hi ha actualment sobre la taula i desenvolupar nous projectes en l’àmbit de recursos humans, on la directora actual continuarà formant part de l’equip comunal”. La finalització de l’excedència de l’actual director d’Infraestructures i Manteniment “obliga” a fer el nomenament d’una nova direcció.
Astrié s’ha incorporat al comú havent guanyat el concurs públic per ocupar la plaça de cap d’Infraestructures i Manteniment.