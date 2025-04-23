Cultura
Quinze parades de roses, llibres i artesania marquen la fira de Sant Jordi d'Escaldes
La plaça dels Coprínceps s’omple de famílies i infants en una jornada cultural que marca l’arribada de la primavera
Escaldes ha revifat aquest Sant Jordi amb moltes ganes de llegir i rebre roses. Fins i tot la cònsol major, Rosa Gili, s'ha mostrat encara indecisa sobre quina serà la seva pròxima lectura. “De crims, sense dubte”, ha destacat amb un somriure.
Enguany, la plaça dels Coprínceps ha rebut prop d’un centenar de persones al llarg del matí. “Sant Jordi és un dia important per a la cultura, per a la cohesió popular i per retrobar-nos”, ha assegurat Gili, tot afegint que aquesta “és la festa que marca la primavera”.
Durant la seva visita, la cònsol s’ha aturat davant d’un grup d’infants. Els tallers infantils han reunit una seixantena de nens només durant el matí, i segons han detallat les monitores encarregades, esperen que al llarg del dia prop de tres-cents infants gaudeixin de les activitats proposades.
La festa, però, no s’acaba aquí. Una llarga filera de famílies, joves i infants, acompanyats dels seus professors, es dirigeixen cap a Andorra la Vella, on els esperen 45 paradetes dedicades al llibre i la rosa.